В Крыму оккупанты усилили репрессии против крымских татар. За I полугодие 2019 года в зафиксировано 200 случаев арестов, 138 из которых – в отношении представителей коренного народа.

Об этом говорится в анализе нарушений прав человека в Крыму за I полугодие 2019 года Крымскотатарского Ресурсного Центра.

Из 200 случаев: 67 – новые аресты, включая вынесенные приговоры, 133 случая – продления срока содержания под стражей. Во II квартале текущего года по сравнению с I-м количество арестов увеличилось с 97 до 103. Кроме того, показатель за I полугодие 2019 года практически в два раза превышает показатель за тот же период в 2018 году (98 случаев).

За указанный период 24 человека были приговорены к срокам по уголовным «делам». Еще 37 человек (один заочно) были взяты под стражу. Кроме того, всем политзаключенным, в отношении которых продолжается «следствие» в оккупированном Крыму и на территории РФ, продлевали сроки содержания под стражей.

За I полугодие 2019 года в оккупированном Крыму зафиксировано 73 обыска, 55 из которых были проведены в домах крымских татар. Также известно о 69 случаях задержаний и 97 случаях допросов, опросов и «бесед».