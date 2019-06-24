США відправили до узбережжя Криму протичовновий літак
|07:58 06.08.2019
|Крым
5 серпня 2019 року, узбережжя окупованого Кримського півострову патрулює американський патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Політ розпочався близько 12-ї години за київським часом.
Станом на 12:45 маршрут протичовнового літака Boeing P-8A Poseidon Військово-морського флоту США над Чорним морем:
Boeing P-8A Poseidon ВМФ США з бортовим номером 169328 базується на авіабазі Сігонелла в Італії.
Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.
Літак був створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737—800.
Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.
Літак може нести до 9 тонн озброєння, для яких передбачено 6 зовнішніх точок підвіски та 5 внутрішніх. На які можуть встановлюватись протикорабельні та крилаті ракети, торпеди, морські міни та авіабомби.
Такі польоти після російської агресії у Криму є регулярними та ми про них періодично повідомляємо.
Маршрут польоту P-8A Poseidon 5 серпня 2019 року Мапа: PlaneRadar
Ще на цю тему:
США провели разведку у берегов аннексированного Крыма
Беспилотник ВВС США провел семичасовую разведку над Черным морем
Літак Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії здійснив обліт узбережжя окупованого Кримського півострова
Розвідка США показала навіщо Росії Крим / Супутникові знімки
Відразу три літаки ВПС США патрулюють акваторію Чорного моря
Американський літак і безпілотник провели розвідку над Чорним морем біля окупованого Криму / Мапа