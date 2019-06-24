США відправили до узбережжя Криму протичовновий літак

07:58 06.08.2019   Крым

 5 серпня 2019 року, узбережжя окупованого Кримського півострову патрулює американський патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Політ розпочався близько 12-ї години за київським часом.

Станом на 12:45 маршрут протичовнового літака Boeing P-8A Poseidon Військово-морського флоту США над Чорним морем:

Boeing P-8A Poseidon ВМФ США з бортовим номером 169328 базується на авіабазі Сігонелла в Італії.

Boeing P-8A – патрульний протичовновий літак, який призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.

Літак був створений на базі цивільного пасажирського літака Boeing 737—800.

Він призначений для виявлення та знищення підводних човнів противника в районах патрулювання. Також він може здійснювати розвідку та брати участь в протикорабельних та рятувальних операціях.

Літак може нести до 9 тонн озброєння, для яких передбачено 6 зовнішніх точок підвіски та 5 внутрішніх. На які можуть встановлюватись протикорабельні та крилаті ракети, торпеди, морські міни та авіабомби.

Такі польоти після російської агресії у Криму є регулярними та ми про них періодично повідомляємо.

Маршрут польоту P-8A Poseidon 5 серпня 2019 року Мапа: PlaneRadar

 

 



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