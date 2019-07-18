В’язня Кремля Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська - правозахисниця

11:39 06.08.2019   Крым

Українського політв’язня Станіслава Клиха відправили з Лікувально-виправного закладу №3 Челябінська до в’язниці Верхньоуральська.

Про це написала у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур, передає Главком

«20 липня 2019 роки мама Стаса останній раз говорила з сином. Під час наступного дзвінка їй відповіли, що він вибув з в’язниці в Челябінську до тюремної лікарні чи з гіпертонічним кризом, то чи з обструктивним бронхітом», - зазначила Щур.

Правозахисниця пояснила, що цю дію російських правоохоронців спершу розцінили, як догляд за політв’язнем напередодні можливого обміну.

«Але ось ми дізнаємося, що засуджений Клих етапований з ЛИУ-3 (Лікувально-виправного закладу, - ред.) Челябінська до Т-1 (в’язниці, - ред.) Верхньоуральська ще 30 липня! Тобто назад - до в’язниці!», - написала Щур.

«Ніхто навіть не намагається пояснити: у в’язниці знову змінився начальник. Уже третій за час перебування там Стаса. А 7 серпня виповнюється п’ять років з моменту його ув’язнення», - додає правозахисниця.

Нагадаємо, політв’язню Клиху погрожували у російській в’язниці.

Раніше Клих написав листа з російської колонії, в якому розповів про погіршення стану здоров'я, а також про підозру на рак.

Як повідомлялося раніше, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, Клиха - до 20 років. Їх обвинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Між тим, стороною обвинувачення не було представлено жодних доказів того, що Клих і Карпюк знаходилися в Чечні в цей період. 



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