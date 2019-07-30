Голова МЗС Туреччини на нараді послів зробив надзвичайно важливу для України заяву

11:59 06.08.2019   Турция

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на 11 нараді послів заявив про незмінну позицію щодо невизнання тимчасової окупації українського Криму та продовженні активної політики захисту прав кримських татар.

Про це у Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.

"Щойно на 11 нараді послів турецький міністр Мевлют Чавушоглу твердо заявив про незмінну позицію щодо невизнання тимчасової окупації Криму та продовженні активної політики захисту прав кримських татар - надзвичайно важлива заява перед надзвичайно важливою аудиторію-дякуємо!", - написав посол.



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