Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"

09:59 06.08.2019   Молдова

Демократична партія Молдови звинуватила уряд соціалістів і ACUM в політичних переслідуваннях напередодні місцевих виборів.

Демократи закликали Захід відреагувати, передає УНН з посиланням на відкритий лист ПДМ.

У Демократичній партії Молдови вважають, що уряд Майї Санду оголосив їх "поза законом" перед місцевими виборами.

"Ми вважаємо це спробою розправи і спробою виключити єдину опозиційну партію парламенту (з політичного життя РМ - ред.)", - сказано в зверненні.

Відзначимо, що молдавський парламент призначив місцеві вибори на 20 жовтня.

У зверненні до Європейського парламенту, Європейської комісії, Ради Європи і американських структур, як стверджують демократи, правляча коаліція блоку ACUM і проросійської Партії соціалістів чинять тиск на Генеральну прокуратуру Молдови, вимагаючи порушити справу про узурпацію влади в червні 2019 року.

"Нещодавно президент країни оголосив, що дав наказ новому тимчасовому Генеральному прокурору розслідувати" узурпацію державної влади в червні цього року ", - сказано в зверненні.

Крім того, в заяві сказано, що члени уряду соціалістів і ACUM намагаються підпорядкувати собі ряд державних інститутів.

"Деякі з лідерів нинішньої правлячої коаліції намагаються підпорядкувати собі силові структури, інститути правосуддя і не тільки: Службу інформації і безпеки, Національний антикорупційний центр, Генеральну прокуратуру, Службу державної охорони, Центральну виборчу комісію", - вважають в ПДМ.

Відзначимо, що 5 серпня Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом узурпації державної влади в період зміни уряду в червні. Кримінальну справу порушив новопризначений генпрокурор Думітру Робу.

Як повідомлялося раніше, новим прокурором Республіки Молдова призначили Робу. Президент країни Ігор Додон заявив, що очікує від нового генпрокурора розслідування шахрайства в банківській сфері, узурпації влади в червні (в період переходу влади від демократів до коаліції соціалістів і блоку ACUM) і розслідування кримінальних схем в різних сферах.



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