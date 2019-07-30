Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що в зв’язку з розслідуванням про діяльність ялтинського кінотеатру “Сатурн IMAX”, посольство зв’язалося з Міністерством закордонних справ Канади, а також з її дочірньою компанією IMAX у Торонто.

Про це він сказав в коментарі Крим.Реалії, передає УНН.

“Канада жорстко дотримується режиму кримських санкцій, у нас є якісна, бездоганна взаємодія з нашими партнерами в цих питаннях. Тому ця інформація несподівана й тривожна. Посольство вже зв’язалося з Канадським департаментом закордонних справ, а також із філією IMAX у Торонто. Ми чекаємо прояснення ситуації в найближчі дні. Якщо порушення режиму санкції підтвердиться, розраховуємо, що це буде виправлене швидко і чітко”, ‒ пояснив позицію Посольства України в Канаді Андрій Шевченко.

Також посол зазначив, що Канада послідовно займає позицію невизнання російської юрисдикції в Криму.

Раніше виконувач обов’язків директора департаменту Америки в Міністерстві закордонних справ України Олександр Шевченко повідомив, що відомство доручило посольству України в Канаді опрацювати питання щодо діяльності канадського бренду кіноіндустрії IMAX у Криму.

Як повідомляли ЗМІ, в Ялті продовжує свою діяльність кінотеатр, де показують іноземні фільми в форматі ІMAX. Кінострічки демонтують російською мовою.