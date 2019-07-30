Суд в окупованому Криму продовжив арешт п’ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

11:19 06.08.2019   Крым

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму продовжив арешт п’ятьом фігурантам другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Згідно з рішенням, Сервер Мустафаєв, Сервер Зекірьяєв, Едем Смаїл, Мемет Бєлялов, Марлен Асанов залишаться в СІЗО ще на 30 днів.

Про це повідомляє об’єднання «Кримська солідарність», передає Радіо Свобода

За інформацією активістів, засідання проходили в закритому режимі.

«Сьогодні відбулося чергове продовження запобіжного заходу моєму підзахисному Белялова Меметов. Цього разу не слідчий вийшов з клопотанням про продовження, а прокурор. Він пояснив це тим, що не встигли підписати обвинувальний вирок, відповідно відправити документи в Північно-Кавказький окружний військовий суд міста Ростова», – прокоментував адвокат Едем Семедляєв.

Ще один адвокат Ліля Гемедлі розповіла, що прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу через те, що її підзахисний Сервер Мустафаєв нібито може загрожувати свідкам, переховуватися, а також «іншим способом перешкоджати перебігу справи».

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох мешканців Бахчисарая: Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекірьяєва і Ернеса Аметова. ФСБ звинувачує їх в участі у забороненій в сусідній Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».​

21 травня 2018 року в Криму затримали координатора організації «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва і Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до «справи Хізб ут-Тахрір».

В Україні «Хізб ут-Тахрір» діє законно. Водночас, у Росії Верховний суд заборонив «Хізб ут-Тахрір» ще у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними», і зараз поширює цю заборону також і на території анексованого Криму.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Захисники заарештованих у «справі Хізб ут-Тахрір» у Криму вважають їх переслідування вмотивованим релігійним упередженням. Адвокати звертають увагу, що обвинувачувані за цією справою – переважно кримські татари, а також українці і представники інших етносів, які сповідують іслам.



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