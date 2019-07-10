Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
|08:59 06.08.2019
|Турция
Фінляндія спільно з Туреччиною на цьому тижні проведе спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.
Операція проводитиметься в період з 5 по 9 серпня. Спільною місією керує Туреччина.
Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році і став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про Збройні сили і заходи один одного. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина і нейтральні Швеція і Фінляндія.
Фінляндія приєдналася до Договору з відкритого неба в 2003 році.
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