Фінляндія спільно з Туреччиною на цьому тижні проведе спостережний політ над територією Росії в рамках Договору з відкритого неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Операція проводитиметься в період з 5 по 9 серпня. Спільною місією керує Туреччина.

Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році і став одним із заходів по зміцненню довіри в Європі після холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про Збройні сили і заходи один одного. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина і нейтральні Швеція і Фінляндія.

Фінляндія приєдналася до Договору з відкритого неба в 2003 році.