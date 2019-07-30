Конкуренція між великими державами провокує нові загрози світового порядку і анексія Криму є одним із прикладів.

Про це заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг в Центрі стратегічних досліджень при Університеті Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії, передає УНН.

"Першим (викликом перед світовою безпекою - ред.) є зростання конкуренції між великими державами ... І ми бачимо наслідки цього в Криму. Від незаконної анексії Криму до Північної Кореї, від Сирії до Південно-Китайського моря", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що анексія Криму це перший випадок захоплення однією державою територій іншого після Другої світової війни. Столтенберг додав, що Росія нарощує присутність і в інших країнах.

"І ми спостерігаємо зростання російської присутності на Близькому Сході, в Сирії, а також в Росії, яка намагається втрутитися і підірвати довіру до демократичних інститутів в декількох країнах-членах НАТО і в інших місцях", - сказав Генсек НАТО.