Джемілєв поїде із Зеленським до Ердогана
|09:39 06.08.2019
|Крым
Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв поїде з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину і зустрінеться з турецьким лідером Раджеп Тайіпом Ердоганом.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Будемо продовжувати обговорення поглиблення стратегічного партнерства, збільшення торгового обороту наших країн. Реалізація торгових відносин - документ на стадії підписання. Треба подякувати Ердогану за його тверду позицію щодо невизнання анексії Криму", - сказав Джемілєв.
Він додав, що подякує Ердогану за незмінну позицію щодо анексії Криму.
Як повідомлялося раніше, Президент України Володимир Зеленський поїде до Туреччини з офіційним візитом, де зустрінеться з президентом Туреччини Ердоганом і Вселенським Патріархом.
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