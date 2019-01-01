Рада Євросоюзу офіційно затвердила кандидатуру наступника Могеріні

09:21 06.08.2019   Украина

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила кандидатуру Жозепа Борреля Фонтельєса на посаду наступного високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, який має замінити на цій посаді Федеріку Могеріні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС у Twitter.

"Європейська Рада офіційно призначила Жозепа Борреля високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Як віце-президент Європейської комісії, він має прийти процедуру голосування у Європейському парламенті разом з усіма членами Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада пропонує призначити міністра закордонних справ Іспанії, колишнього голову Європейського парламенту Жозепа Борреля Фонтельєса наступним високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Запропоновану кандидатуру наступного високого представника ЄС з питань зовнішньої політики має погодити майбутній президент Єврокомісії.

Крім того, лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС дійшли згоди запропонувати міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн на посаду наступного президента Європейської комісії, яка має замінити на цій посаді Жан-Клода Юнкера.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії має затвердити Європарламент.

Також Європейська Рада обрала прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля новим президентом Європейської Ради на період з 1 грудня 2019 року до 31 травня 2022 року, який на цій посаді має замінити Дональда Туска. До того ж, президентом Європейського парламенту обрано представника Італії Давида Сассолі, кандидатуру якого запропонувала політична група "Прогресивний альянс соціалістів і демократів". Він замінив на цій посаді Антоніо Таяні.

 



Ще на цю тему:

10:41 12.03.2019
В Європарламенті висловлюються за необхідність збереження твердої позиції ЄС щодо санкцій проти РФ
19:58 08.01.2019
Румунія назвала чотири слогани свого головування в ЄС
15:01 02.01.2019
Румунія очолить головування Ради ЄС в обстановці розбіжностей із Євросоюзом
17:03 22.11.2018
Россия угрожает выйти из Совета Европы и ждёт, что Финляндия станет «антикризисным менеджером»
14:03 09.11.2018
Европейская народная партия определилась с кандидатом на пост председателя Еврокомиссии
15:52 25.04.2018
В ПАСЕ заподозрили Эрдогана в недемократичности
15:01 17.05.2016
Председательство в Совете Европы переходит от Болгарии к Эстонии
16:49 13.11.2015
Болгария приняла председательство в Комитете министров Совета Европы
06:01 07.04.2013
Президент Турции пожаловался на Евросоюз президенту Литвы
11:44 13.01.2012
Комитет министров Совета Европы утвердил программу помощи для Грузии
10:56 17.05.2011
МИД Грузии высоко оценивает председательство Турции в СЕ и желает успехов Украине
11:48 22.03.2011
Спикер парламента Крыма выступит в Страсбурге на заседании Совета Европы
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:59 06.08.2019
Молдавські демократи поскаржилися Заходу, що їх "оголосили поза законом"
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
19:10 05.08.2019
ЮВО: Железнодорожные войска провели учение по восстановлению железной дороги
18:40 05.08.2019
Повернення РФ до ПАРЄ треба переглянути після подій у Москві - глава британської делегації
18:20 05.08.2019
В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
08:59 06.08.2019
Фінляндія спільно з Туреччиною проведе спостережний політ над територією РФ
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
Всі новини країни
Украина Украина
09:39 06.08.2019
Джемілєв поїде із Зеленським до Ердогана
09:21 06.08.2019
Рада Євросоюзу офіційно затвердила кандидатуру наступника Могеріні
08:39 06.08.2019
Окупанти винесли вироки 17 кримчанам за ухилення від служби в армії РФ
08:19 06.08.2019
Україна просить США продати їй більше Javelin - Тейлор
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд