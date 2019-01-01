Рада Європейського Союзу офіційно затвердила кандидатуру Жозепа Борреля Фонтельєса на посаду наступного високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, який має замінити на цій посаді Федеріку Могеріні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС у Twitter.

"Європейська Рада офіційно призначила Жозепа Борреля високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Як віце-президент Європейської комісії, він має прийти процедуру голосування у Європейському парламенті разом з усіма членами Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Європейська Рада пропонує призначити міністра закордонних справ Іспанії, колишнього голову Європейського парламенту Жозепа Борреля Фонтельєса наступним високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки. Запропоновану кандидатуру наступного високого представника ЄС з питань зовнішньої політики має погодити майбутній президент Єврокомісії.

Крім того, лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС дійшли згоди запропонувати міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляєн на посаду наступного президента Європейської комісії, яка має замінити на цій посаді Жан-Клода Юнкера.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на посаду президента Єврокомісії має затвердити Європарламент.

Також Європейська Рада обрала прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля новим президентом Європейської Ради на період з 1 грудня 2019 року до 31 травня 2022 року, який на цій посаді має замінити Дональда Туска. До того ж, президентом Європейського парламенту обрано представника Італії Давида Сассолі, кандидатуру якого запропонувала політична група "Прогресивний альянс соціалістів і демократів". Він замінив на цій посаді Антоніо Таяні.



