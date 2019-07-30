Окупанти винесли вироки 17 кримчанам за ухилення від служби в армії РФ

08:39 06.08.2019   Крым

У 2019 році незаконно у анексованому Криму російські окупанти винесли вироки 17-ти жителям Криму за ухилення від служби в армії Російської Федерації.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook, передає УНІАН.

Відзначається, що в Криму навесні 2019 року пройшла «дев'ята призовна кампанія», в рамках якої заявлено про «призов» 3400 осіб, з яких в Криму - 2800 осіб, а в Севастополі - 600 осіб).

«У 2019 році було порушено 20 нових кримінальних справ за ст. 328 КК РФ за ухилення від військової служби в Збройних силах РФ. У 17 з них винесено вирок, ще 3 - на розгляді», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у липні винесено п'ять вироків за цією статтею. Всього таких справ стосовно кримчан відкрито мінімум 69. Всього з початку окупації в армію РФ «призвали» близько 18 тисяч 900 жителів Криму.

У Кримській правозахисній групі нагадують, що «призов» кримчан в армію РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції). А переміщення покликаних громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції. 

 



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