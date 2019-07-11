Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, передає Укрінформ.

"Україна хотіла б придбати більше Javelin за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США", - уточнив американський дипломат.

Про те, що Україна висловила зацікавленість в отриманні більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin у березні 2019 року повідомляв і спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

Javelin – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.