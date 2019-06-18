Українські морські піхотинці у Грузії опановують зброю НАТО / Фото
|19:30 05.08.2019
|Украина
У Грузії тривають міжнародні навчання Agile Spirit 2019.
Зокрема на військовому полігоні полігоні Орфоло відбулися тактичні навчання з підрозділом морської піхоти, сообщает АрмияІnform.
Українські морські піхотинці відпрацьовували дії під час безпосереднього бойового зіткнення з противником, у складі тактичних «двійок», «трійок» та розвідувальних відділень.
Також відбулись тренування взаємодії в бою груп вогневого прикриття тощо. Зі всіма завданнями наші військові впоралися на відмінно.
Слід сказати, що на одному тактичному полі з морпіхами тактику піхотного розгортання відпрацьовували й військові з Болгарії, які були вражені високим рівнем підготовки та майстерністю українців. Важливо, що озброєнням учасників навчань забезпечує грузинська сторона. Інструктори із Сакартвело не лише допомагають українцям опановувати зброю зразка армій НАТО, а й діляться тонкощами їхнього застосування та особливостями різних видів зброї.
Фото Лариси Малої
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