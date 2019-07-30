«Суд» в оккупированном Крыму продлил арест троим крымским татарам
|18:50 05.08.2019
|Крым
В понедельник, 5 августа, в «верховном суде» оккупированного Крыма состоялись заседания по продлению меры пресечения фигурантам «дела о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа) Серверу Мустафаеву, Серверу Зекирьяеву и Марлену Асанову.
Об этом сообщает ATR со ссылкой на «Крымскую солидарность».
Все заседания прошли в закрытом режиме. Адвокаты ходатайствовали о проведения открытых заседаний, однако «судья» данные ходатайства отклонил.
«Судебное заседание в отношении Сервера Мустафаева, Сервера Зекирьяева и Марлена Асанова завершено. Судом принято решение о продлении меры пресечения всем сроком на 30 дней», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее аналогичные решения «судья» вынес в отношении Эдема Смаилова и Мемета Белялова.
Как известно, 11 октября 2017 года в Бахчисарае российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар. В результате были задержаны шесть человек: Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сервер Зекерьяев, Сейран Салиев, Марлен (Сулейман) Асанов и Эрнест Аметов. Крымских татар обвиняют в «террористической деятельности». Сулеймана Асанова оккупанты намерены «судить» как организатора «террористической деятельности. Остальных — как участников.
Во время обысков 21 мая 2018 года в Крыму были задержаны и позже арестованы один из координаторов «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев и активист Эдем Смаилов. Крымских татар включили в «дело о так называемом терроризме» (бахчисарайская группа).
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