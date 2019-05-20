Вибухи у військовій частині в РФ: до евакуації готують 100-тисячне місто / Відео
|18:19 05.08.2019
|Россия
Через вибухи і пожежі на складі з боєприпасами в Ачинському районі Красноярського краю з найближчих населених пунктів евакуюють майже тисячу осіб.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МНС.
Як повідомляється, з довколишніх населених пунктів евакуюють 650 осіб, а також 257 дітей і 66 співробітників вивозять з місцевого літнього табору.
Крім того, влада міста Ачинська, який є розташованим неподалік від палаючого складу боєприпасів в Красноярському краї, також просить жителів підготуватися до евакуації.
Пожежі присвоєно підвищений третій ранг складності. Лікарі повідомили, що до районної лікарні поступили двоє людей з осколковими пораненнями. Ще двом постраждалим медичну допомогу надано на місці, серед постраждалих є одна дитина.
Видання з розслідувань Baza пише, що на палаючому складі зберігалися міни та зенітні патрони.
Як повідомлялось, на артилерійському складі у військовій частині, розташованій в Ачинському районі Красноярського краю, сталися вибух і пожежа.
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