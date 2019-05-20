Вибухи у військовій частині в РФ: до евакуації готують 100-тисячне місто / Відео

18:19 05.08.2019   Россия

Через вибухи і пожежі на складі з боєприпасами в Ачинському районі Красноярського краю з найближчих населених пунктів евакуюють майже тисячу осіб.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу МНС.

Як повідомляється, з довколишніх населених пунктів евакуюють 650 осіб, а також 257 дітей і 66 співробітників вивозять з місцевого літнього табору.

Крім того, влада міста Ачинська, який є розташованим неподалік від палаючого складу боєприпасів в Красноярському краї, також просить жителів підготуватися до евакуації.

Пожежі присвоєно підвищений третій ранг складності. Лікарі повідомили, що до районної лікарні поступили двоє людей з осколковими пораненнями. Ще двом постраждалим медичну допомогу надано на місці, серед постраждалих є одна дитина.

Видання з розслідувань Baza пише, що на палаючому складі зберігалися міни та зенітні патрони.

Як повідомлялось, на артилерійському складі у військовій частині, розташованій в Ачинському районі Красноярського краю, сталися вибух і пожежа.



Ще на цю тему:

12:00 26.07.2019
Часть федеральной автодороги обрушилась в Сочи после сильного ливня / Фото
18:30 22.07.2019
Товарняк с углем перевернулся под Ухтой над размытым мостом / Фото
13:49 11.07.2019
В Подмосковье вспыхнула ТЭЦ: огонь бьет столбом в 50 метров (видео)
12:15 19.06.2019
В России обнаружили “пропажу” миллионов гектаров государственных земель
18:15 11.06.2019
В России произошел взрыв на танкере с нефтью, есть жертвы / Видео
13:31 20.05.2019
За столкновение с другим судном с командиров российской подлодки взыскали 17 млн рублей
09:41 03.04.2019
НП у військовій академії в Петербурзі: опубліковано відео вибуху "невстановленого предмету"
20:01 30.01.2019
В Петербурге в офисе «фабрики троллей» пятый рабочий день подряд ищут бомбу
14:41 25.01.2019
В России работа «фабрики троллей» встала на час из-за сообщения о бомбе. 267 человек были эвакуированы
17:17 12.12.2018
В Черном море потерпела крушение российская яхта / Видео
12:15 27.11.2018
Озвучена новая версия затопления плавдока с российским авианосцем
17:58 15.11.2018
В России рухнул тринадцатый за месяц мост / Фото, видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
19:10 05.08.2019
ЮВО: Железнодорожные войска провели учение по восстановлению железной дороги
18:40 05.08.2019
Повернення РФ до ПАРЄ треба переглянути після подій у Москві - глава британської делегації
18:20 05.08.2019
В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 05.08.2019
В Феодосии при попустительстве оккупантов арендаторы уничтожают пляж / Фото
20:40 05.08.2019
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
20:00 05.08.2019
ЮВО: На Черноморском флоте экипажи кораблей провели учения по борьбе за живучесть
19:40 05.08.2019
ЮВО: Оккупанты сформировали экипаж для нового патрульного корабля Черноморского флота
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд