Полиция оккупированного Крыма задержала приезжего мужчину, демонтировавшего десять дорожных знаков в Ялте.

Об этомсообщила пресс-служба МВД по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.

«В полицию с заявлением обратился представитель одного из муниципальных предприятий. Мужчина сообщил, что в период с 16 по 23 июля текущего года неустановленным лицом было демонтировано десять дорожных знаков. Сумма нанесенного ущерба составила около 10 тыс рублей», – говорится в сообщении.

Сотрудники отдела полиции оккупантов «Ливадийский» установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался приезжий мужчина, который признал свою вину. Установлено, что он демонтировал знаки с целью сбыта. Ущерб возмещен частично.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на два года. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.