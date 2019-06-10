Компании-перевозчики в сфере общественного транспорта оккупированного Севастополя стали получать штрафы за несоблюдение расписания движения транспортных средств.

За неделю им выставлены санкции на 300 тысяч рублей. Штрафы выписываются, в том числе, по обращениям граждан, сообщает Новый Севастополь.

«Львиная доля обращений – невыполнение расписания. Наше специально разработанное диспетчерское программное обеспечение перешло из опытно-промышленной эксплуатации в рабочую. Мы выписали перевозчикам 200 с лишним предписаний об устранении нарушений, и с прошлой недели начали штрафовать. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч рублей», – сообщил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.

Он отметил, что речь идет не только о частных перевозчиках, но и о госпредприятии «Севэлектроавтотранс имени Круподерова».

При этом нарушения расписания зависят не от заторов на дорогах. «Что касается пробок, то программа позволяет вводить так называемый «инцидент», чтобы отклонение от расписания фиксировалось с учётом ДТП или иной заторовой ситуации», – добавил Титов.

Директор оккупационного департамента транспорта отметил, что раньше расписание так не контролировалось – сотрудники транспортных предприятий к этому не привыкли.

Центр мониторинга пассажирских перевозок работает в Севастополе с июля 2018 года.