Военнослужащие железнодорожных войск отдельного путевого железнодорожного соединения Южного военного округа в Сочи провели тактико-специальное учение по оперативному восстановлению железнодорожного полотна.

Личный состав совершил марш на штатной технике в район условно поврежденного участка железной дороги, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По прибытии в указанный район военнослужащие провели поиск минных заграждений, выполнили радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства и далее, используя специальную гусеничную технику железнодорожных войск, отработали изготовление шпал и учебную укладку железнодорожного полотна.

Работу военных специалистов осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника, которые совершали нападения на отряды, восстанавливающие железнодорожное полотно.

Всего в учении было задействовано более 10 единиц спецтехники, в том числе железнодорожный кран КЖ-562, путейные рихтовочные машины ПРМ и выправочно-подбивочная ВПРМ.

Железнодорожные войска ВС России являются одним из родов специальных войск тылового обеспечения и предназначены для выполнения задач железнодорожного обеспечения: подготовки, строительства, восстановления и заграждения объектов железнодорожных путей сообщения.

В настоящее время в соединениях и воинских частях военных железнодорожников проходят службу и трудятся свыше 5 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала, представляющих около 400 военно-учетных специальностей.

Благодаря новым техническим устройствам, специальной технике и приспособлениям ремонт железнодорожных путей осуществляется более оперативно и эффективно, пишет пресс-служба.