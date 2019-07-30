На российской военной базе в Армении началось совместное учение оперативно-тактической, армейской авиации и войск противовоздушной обороны.

На совместном командном пункте отрабатываются вопросы взаимодействия зенитчиков России и Армении по обнаружению, перехвату и уничтожению средств воздушного нападения условного противника, прикрытию подразделений, принимающих участие в двустороннем ротном тактическом учении на полигонах Камхуд и Алагяз, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Полеты истребительной и армейской авиации проводятся опытными летчиками категории не ниже 2-го класса, подготовленными к ведению маневренных воздушных боёв в составе пар и звеньев в условиях высокогорья.

В совместном учении принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц военной техники, в том числе самолеты МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ, зенитные ракетные комплексы Бук-М1-2 и С-300В.