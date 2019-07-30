В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии началось командно-штабное учение под руководством командующего Каспийской флотилией.

В ходе тренировки органы военного управления, воинские части и соединения Каспийской флотилии отработают ряд учебно-боевых задач, касающихся развертывания корабельных пунктов управления и их слаженных действий в рамках планирования и дальнейшего решения специальных задач на выбранных операционных направлениях, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В КШУ принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 100 единиц военной и специальной техники.

Командно-штабное учение продлится в течение недели.

Сообщается, что военнослужащие специального отряда по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии приняли участие в учении по обнаружению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника в ночное время.

Учение проходило в акватории пункта базирования кораблей флотилии в Республике Дагестан с применением специального навигационного оборудования и приборов для визуального наблюдения за надводными объектами в ночное время суток, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По замыслу учения, специальный отряд КФл ПДСС был разделён на две водолазных группы, каждой из которых был отдан приказ на выявление и обнаружение группы условных диверсантов, скрытно передвигающихся под водой к берегу для условного минирования кораблей. Роль ДРГ выполняли корабельные легководолазы. Целью учения было недопущение выхода диверсантов на берег.

Группы боевых пловцов успешно справились с поставленной учебно-тренировочной задачей. Условный противник, меняющий характер передвижения и направление под водой в ночное время суток, был обнаружен и уничтожен на достаточном расстоянии от контрольной точки.

Помимо этого, в Республике Дагестан завершились сборы по воздушно-десантной подготовке (ВДП) десантно-штурмовых и разведывательно-десантных подразделений соединения морской пехоты Каспийской флотилии.

Личный состав подразделений соединения морской пехоты КФл в рамках проходивших в течение месяца сборов по ВДП совместно с силами авиации 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа совершили в общей сложности более 800 парашютных прыжков.

Морпехи выполнили прыжки с оружием и дополнительным снаряжением, в том числе со штатными ручными гранатометами и пулеметами, а также совершили стрельбу в воздухе при приземлении. Каждый военнослужащий совершил не менее шести прыжков с парашютом.

На земле каждый военнослужащие морской пехоты, проходящий военную службу по контракту, в течение месяца отработал навыки укладки и способы управления парашютом, порядок действий в воздухе при нештатных ситуациях, изучил устройство парашютной системы. В практической части занятий парашютисты отрабатывали различные учебно-боевые задачи, в том числе выполнение стрельб из штатного оружия в обороне и в наступлении.

Парашютные прыжки выполнялись с многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ с высоты от 600 до 800 метров. Всего в сборах приняло участие более 500 военнослужащих морской пехоты.

Суммарно в зимнем и летнем периодах обучения десантно-штурмовые и разведывательно-десантные подразделения морской пехоты КФл выполнили более 1700 прыжков.