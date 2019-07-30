Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа, базирующегося в Ставропольском крае, приступили к отработке навыков пилотирования на предельно малых высотах — до 25 метров над землей.

Учебно-тренировочные полеты выполняются парами и в составе звеньев, в том числе в сложных метеорологических условиях и в ночное время, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При выполнении полетных заданий на предельно малой высоте военные летчики учатся скрытно перемещаться, используя ландшафт местности, обходить средства противовоздушной обороны условного противника.

Кроме того, военные летчики отрабатывают порядок действий при возникновении внештатных ситуаций — в случае отказа бортового оборудования и авиационной техники, вынужденной посадки в условиях выхода из строя одного из двух двигателей.

К отработке тренировочных полетов привлечено более 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава авиаполка.