В понедельник, 5 августа, на территории воинской части в Красноярском крае произошел пожар, во время которого прогремел взрыв.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона, к месту происшествия направили автобусы для эвакуации, пишет Военное РФ.

РБК уточняет, что инцидент произошел в Ачинском районе в поселке Каменка.



"Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части №74008. Жителей города Ачинска просят сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта", – заявили в пресс-службе городской администрации.



В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю РБК подтвердили факт взрыва на территории военной части, находящейся в Ачинске.



Предположительно пожар спровоцировал детонацию боеприпасов на складе воинской части. По предварительным данным, госпитализированы двое пострадавших с осколочными ранениями.