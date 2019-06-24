В России горит территория воинской части, начались взрывы боеприпасов / Видео
|15:42 05.08.2019
|Россия
В понедельник, 5 августа, на территории воинской части в Красноярском крае произошел пожар, во время которого прогремел взрыв.
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе региона, к месту происшествия направили автобусы для эвакуации, пишет Военное РФ.
РБК уточняет, что инцидент произошел в Ачинском районе в поселке Каменка.
"Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части №74008. Жителей города Ачинска просят сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта", – заявили в пресс-службе городской администрации.
В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю РБК подтвердили факт взрыва на территории военной части, находящейся в Ачинске.
Предположительно пожар спровоцировал детонацию боеприпасов на складе воинской части. По предварительным данным, госпитализированы двое пострадавших с осколочными ранениями.
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