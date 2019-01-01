РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%

16:10 05.08.2019   Крым

Российский национальный коммерческий банк открыл первую кредитную линию для ТМ «Емельяна Кубани» в Краснодарском крае. 

Как сообщила пресс-служба РНКБ, кредитные средства в размере 25 млн рублей выданы под 8,5% в рамках программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) согласно нацпроекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Финансирование предоставлено на пополнение оборотных средств и закупку пшеницы, пишет Крsминформ.

«РНКБ является банком со 100-процентным государственным участием и располагает всеми необходимыми инструментами для поддержки краснодарских предпринимателей на льготных условиях, – сообщил и.о. председателя Правления РНКБ Алексей Щербаков.

ТМ «Емельяна Кубани» работает на рынке Краснодарского края с 2005 года. Основное направление деятельности – производство муки и ее реализация. Складские мощности предприятия позволяют хранить 4500-5000 тонн пшеницы.

Согласно условиям льготного кредитования для субъектов МСП, предприниматели и предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли, могут воспользоваться льготными кредитами на инвестиционные цели. Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств (до 500 млн рублей) сроком до трех лет и инвестиционные цели (до 1 млрд рублей) сроком до 10 лет в приоритетных отраслях экономики. Подробнее с условиями данной программы можно ознакомиться на официальном сайте РНКБ.

В 2019 году в банке действует программа стимулирования кредитования субъектов МСП, которая реализуется акционерным обществом «Корпорация «МСП». Предприниматели могут получить кредиты с льготной ставкой от 9,6% до 10,6% годовых на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Также банк является участником государственной программы льготного кредитования сельхозпроизводителей, с условиями данной программы можно ознакомиться на сайте банка.

РНКБ Банк (ПАО) – системообразующий банк оккупированного Крыма со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 19000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 1,9 миллиона физических лиц и около 52 тысяч корпоративных клиентов.



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