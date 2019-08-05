Одесский припортовый завод (ОПЗ) запустил производство аммиака и карбамида.

Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. метров газа по договору переработки давальческого сырья. Об этом сообщает Центр транспортніх стратегий со ссылкой на заявление первого заместителя генерального директора ОПЗ Николая Щурикова, которое он сделал в соцсети Facebook.

"После более чем годового простоя Одесский припортовый завод начал запуск производства аммиака и карбамида. И хотя впереди еще несколько дней нервотрепки, можно сказать, что мы на финишной прямой", - написал Щуриков.

По его словам, завод начал работу по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг".

"Согласно этому договору, минимальный период сотрудничества компаний составит 4 месяца с возможностью дальнейшей пролонгации по согласованию наблюдательным советом ОПЗ. Ежемесячно завод будет получать около 60 млн куб. м газа", - сообщил топ-менеджер.

Ранее ЦТС писал о том, что Одесский припортовый завод планируют запустить с 1 августа. Запуск завода стал возможен благодаря согласованию с НАК "Нафтогаз Украины", долг ОПЗ перед которым составляет порядка 1,5 млрд гривен.