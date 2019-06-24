У російських Повітряно-десантних військах продовжується формування танкових частин, найближчим часом планується сформувати ще п'ять танкових батальйонів Т-72БЗ.

Про це заявив глава комітету Держдуми з оборони, екс-командувач ПДВ Володимир Шаманов, пише Український мілітарний портал.

Танкові підрозділи у російських ПДВ почали формувати у 2016 році. Зокрема, 1 грудня 2016 року, були сформовані окремі танкові роти в двох десантно-штурмових дивізіях (7-й і 76-й) і чотирьох десантно-штурмових бригадах (11-й, 31-й, 56-й і 83-й).

У 2018 році, Міноборони РФ прийняло рішення поступово переформувати танкові роти у батальйони. Першими були сформовані батальйони у складі 7-ї десантно-штурмової дивізії (м. Новоросійськ), 76-ї дивізії (м. Псков) та 56-й окремій десантно-штурмовій бригаді (м. Камишин).

Танки Т-72Б3, що стоять на озброєнні батальйонів, з 2018-го року отримують нову автоматизовану систему управління «Андромеда», яка надає доступ до єдиної інформаційної мережі для обміну інформацією з іншими машинами, підрозділами та командуванням. Зокрема командир підрозділу має можливість ставити завдання відзначаючи цілі на електронній карті.

Нагадаємо, що з 2019 року, згідно із концепцією свого розвитку, ПДВ РФ перетворюються у експедиційні сили, як зазначається – «з метою набуття спроможностей оперативно прибути у будь-який регіон світу, створити базу і тримати під контролем велику територію».

Головне нововведення – поява аеромобільних підрозділів, які десантуються вертолітним способом. Перша експериментальна 31-а десантно-штурмова бригада, складається з двох аеромобільних батальйонів на гелікоптерах та підрозділів бойового і тилового забезпечення.

Окрім власної армійської авіації і танкових підрозділів, ПДВ також матимуть свої підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів, протиповітряної та протиракетної оборони. Крім того, збільшиться чисельність ПДВ, які зараз нараховують, згідно з відкритими даними, біля 45 тисяч. Зокрема планується повернути дивізії до триполкового складу.

Нагадаємо, що частини ПДВ РФ з 2014 року активно приймали участь у збройній агресії проти України, зокрема 45-й полк спецпризначення (з 2015-го бригада), 31-та та 56-та окремі десантно-штурмові бригади, 104-й та 234-й десантно-штурмові полки 76-ї десантно-штурмової дивізії, 247-й десантно-штурмовий полк 7-ї десантно-штурмової дивізії, 51-й та 137-й парашутно-десантні полки 106-ї повітряно-десантної дивізії, 217-й та 331-й парашутно-десантні полки 98-ї повітряно-десантної дивізії та інші.