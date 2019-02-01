Росія назвала США "могильниками" ДРСМД

14:50 05.08.2019   Россия

У Москві вважають, що США винні в припинення ракетного договору часів Холодної війни.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вважає, що саме з вини США припинилась дія Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і назвав Вашингтон "могильником ДРСМД", повідомляє ZN,UA з посиланням на російські державні агентства.

Перед цим влада США звинуватила Росію в порушенні і краху Договору.

"США стали могильниками ДРСМД. Вина повністю лежить на американській стороні",- заявив Рябков у понеділок, 5 серпеня, в МЗС РФ.

США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729,наявністю якої Москва порушує угоду.
 
4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.



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