У Москві вважають, що США винні в припинення ракетного договору часів Холодної війни.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вважає, що саме з вини США припинилась дія Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і назвав Вашингтон "могильником ДРСМД", повідомляє ZN,UA з посиланням на російські державні агентства.

Перед цим влада США звинуватила Росію в порушенні і краху Договору.

"США стали могильниками ДРСМД. Вина повністю лежить на американській стороні",- заявив Рябков у понеділок, 5 серпеня, в МЗС РФ.

США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729,наявністю якої Москва порушує угоду.



4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.