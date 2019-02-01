Росія назвала США "могильниками" ДРСМД
|14:50 05.08.2019
|Россия
У Москві вважають, що США винні в припинення ракетного договору часів Холодної війни.
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков вважає, що саме з вини США припинилась дія Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) і назвав Вашингтон "могильником ДРСМД", повідомляє ZN,UA з посиланням на російські державні агентства.
Перед цим влада США звинуватила Росію в порушенні і краху Договору.
"США стали могильниками ДРСМД. Вина повністю лежить на американській стороні",- заявив Рябков у понеділок, 5 серпеня, в МЗС РФ.
США 2 серпня офіційно вийшли з ДРСМД, після того, як минув наданий Росії піврічний термін на ліквідацію ракети 9М729,наявністю якої Москва порушує угоду.
4 березня Путін підписав указ про призупинення Росією виконання ДРСМД. 3 липня Росія офіційно призупинила дію ДРСМД.
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