У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади

14:30 05.08.2019   Молдова

Генеральна прокуратура Молдови порушила кримінальну справу за фактом узурпації державної влади в країні.

Про це поінформували в пресслужбі Генпрокуратури, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

«Наказом виконувача обов'язків генерального прокурора Думітру Робу розпочато кримінальну справу за фактом узурпації державної влади попередньою владою країни в період з 7 по 14 червня 2019 року», - йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що анульовано попереднє розпорядження виконувача обов'язків генерального прокурора Ігоря Попа про відмову в порушенні кримінальної справи за даним фактом.

Кримінальне розслідування проводитимуть співробітники Генеральної прокуратури спільно з іншими правоохоронними і силовими структурами Молдови.

Раніше міністр внутрішніх справ Молдови Андрій Нестасе звернувся в Генеральну прокуратуру з вимогою про порушення кримінальної справи за фактом узурпації державної влади представниками Демократичної партії - у період з 7 по 14 червня. Однак, колишній виконувач обов'язків генерального прокурора Ігор Попа відмовив у порушенні справи.

За заявою глави МВС, колишній лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк, який таємно покинув територію Молдови 14 червня, а також інші члени Демпартії підозрюються в спробі узурпації державної влади.

Згідно з Конституцією Молдови, узурпація державної влади є «найтяжчим кримінальним злочином проти держави». Кримінальним кодексом країни за узурпацію влади передбачено тюремне покарання строком до 20 років.



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