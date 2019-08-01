Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%

14:10 05.08.2019   Грузия

У липні в Грузії зафіксували зниження кількості візитерів з Росії на 6,4%, а туристів - на 14%.

Про це заявила глава Національної адміністрації туризму Грузії Маріам Кврівішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Не дивлячись на становище, що виникло, у російських туристів спостерігається бажання відвідувати Грузію. Збільшилася тенденція прибуття російських громадян сухопутним шляхом, також вони використовують транзитні шляхи", - сказала Кврівішвілі.

Водночас у липні, в цілому, відбулося збільшення кількості іноземних візитерів на 4,5%, а туристів - на 1%.

"Ми очікували, що цей місяць буде рекордним і туристичні візити збільшаться на двозначну цифру, однак, з незалежних від нас обставин, цього не вдалося домогтися, і ми постаралися звести збиток до мінімуму, і не дивлячись на зниження числа візитерів, ми зберігаємо позитивний темп зростання", - зазначила Кврівішвілі.

Після червневих протестів у Тбілісі влада РФ, посилаючись на необхідність захисту російських туристів, з 8 липня заборонила прямі польоти в Грузію. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

За оцінкою Нацбанку Грузії, вплив скорочення туристичного потоку з Росії на економіку Грузії складе близько 200-300 мільйонів доларів протягом решти року.



Ще на цю тему:

17:20 03.07.2019
Російські туристи продовжують їздити в Грузію через Азербайджан
16:39 04.01.2019
Грузия заработала 3 млрд долларов на международном туризме
11:20 25.09.2018
Грузия на втором месте среди быстрорастущих туристических направлений в Европе
15:33 07.06.2018
Доходы Грузии от туризма в январе-апреле составили 800 млн долларов
21:00 19.04.2018
Халяль-туризм: Грузия станет востребованным направлением среди мусульман
12:02 06.03.2018
Иностранные эксперты изучат потенциал горных курортов Грузии
09:03 12.02.2018
Доход Грузии от туризма в 2017 году составил 2,75 миллиарда долларов
15:10 03.01.2018
Девять граждан Грузии не могут вернуться из отпуска на Кипре
21:54 18.12.2017
National Geographic советует посетить Тбилиси в 2018 году
01:45 14.12.2017
В Грузии доходы от туризма за последние 5 лет удвоились
01:45 08.12.2017
В Грузии определили победителей премии Welcome to Georgia
09:54 30.11.2017
National Geographic назвал Тбилиси лучшим направлением для путешествий в 2018 году
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:00 01.08.2019
У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимают участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
17:40 05.08.2019
Мінфін США повідомив про запровадження додаткових санкцій проти Росії
17:30 05.08.2019
ЮВО: Экипажи штурмовиков учатся скрытно перемещаться на предельно малых высотах
16:00 05.08.2019
Расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15%
15:42 05.08.2019
В России горит территория воинской части, начались взрывы боеприпасов / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 05.08.2019
В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
16:20 05.08.2019
Сучасне Широкине – селище привид на Азовському морі / Фото
16:10 05.08.2019
РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%
15:40 05.08.2019
Український Ан-178 готують до випробувань без російських деталей / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд