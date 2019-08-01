У липні в Грузії зафіксували зниження кількості візитерів з Росії на 6,4%, а туристів - на 14%.

Про це заявила глава Національної адміністрації туризму Грузії Маріам Кврівішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Не дивлячись на становище, що виникло, у російських туристів спостерігається бажання відвідувати Грузію. Збільшилася тенденція прибуття російських громадян сухопутним шляхом, також вони використовують транзитні шляхи", - сказала Кврівішвілі.

Водночас у липні, в цілому, відбулося збільшення кількості іноземних візитерів на 4,5%, а туристів - на 1%.

"Ми очікували, що цей місяць буде рекордним і туристичні візити збільшаться на двозначну цифру, однак, з незалежних від нас обставин, цього не вдалося домогтися, і ми постаралися звести збиток до мінімуму, і не дивлячись на зниження числа візитерів, ми зберігаємо позитивний темп зростання", - зазначила Кврівішвілі.

Після червневих протестів у Тбілісі влада РФ, посилаючись на необхідність захисту російських туристів, з 8 липня заборонила прямі польоти в Грузію. Російським туроператорам заборонили продаж путівок, а уряду доручили евакуювати росіян на батьківщину.

За оцінкою Нацбанку Грузії, вплив скорочення туристичного потоку з Росії на економіку Грузії складе близько 200-300 мільйонів доларів протягом решти року.