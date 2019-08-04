В Феодосии при попустительстве оккупантов арендаторы уничтожают пляж / Фото

21:00 05.08.2019   Крым

Жители села Береговое и поселка Приморский возмущены происходящим на Золотом пляже. 

Оккупационная администрация Феодосии раздает налево и направо участки пляжа арендаторам, которые ради прибыли безжалостно уничтожают краснокнижную растительность, распахивают дюны, сообщает местное издание Kafanews.

Как сообщает интернет-портал, общественники стучатся во все двери. Результат – ноль. Администрация не желает придать Золотому пляжу статус особо охраняемой территории, чтобы защитить от уничтожения краснокнижные растения и животных – обитателей песчаных дюн.

Нет дела до сохранения природы пляжа ни у минэкологии Крыма, ни у природоохранной прокуратуры, ни у экологической инспекции, ни у городской прокуратуры. Непробиваемая стена, которой отгородились безразличные чиновники от требований общественников соблюдать закон. И это при том, что ученые Карадагского заповедника дали заключение о наличии уникального природного сообщества на территории Золотого пляжа, нуждающегося в охране. К мнению ученых чиновники не хотят прислушиваться, игнорируют.

Местные общественники требуют включения в договоры с пользователями пункта об обязательном сохранении растительности пляжа в нетронутом виде. Администрация Феодосии, начальник отдела по курортам и туризму Елена Кондратенко игнорируют это требование, рассказал председатель общественной организации «Берег» Андрей Пашук. В результате краснокнижная растительность уничтожается, в межсезонье ветром тонны песка будут сдуваться с пляжа.

Фото Kafanews



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