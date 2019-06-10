В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

20:40 05.08.2019   Крым

В оккупированном Севастополе утонули действующая чемпионка мира по кикбоксингу, а также вице-чемпионка. 

Девушки отдыхали в районе бухты Омега на территории яхт-клуба «Юг», где нет оборудованного для купания места, сообщает Новый Севастополь.

«4 августа в бухте Омега на территории яхт-клуба «Юг», к сожалению, несмотря на предупреждения о штормовой погоде – по радио, по телевидению, всем операторам пляжа была доведена информация, – при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки: одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка. К сожалению, поднять тела до нынешней минуты не удалось – погодные условия не позволяют выйти катерам в море и пришвартоваться к пирсам», – сообщил 5 августа и.о. начальника "управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности" оккупированного Севастополя Владимир Беспалый.

Он рассказал, что одна из девушек, несмотря на непогоду, прыгнула с пирса в волну. «Неизвестно, но возможно её ударило о пирс. Вторая девушка бросилась её спасать и тоже неудачно», – описал он ситуацию со слов очевидцев. И добавил, что на территории нет спасателей, но есть охранники, которые и сообщили о случившимся.

«Я думаю, соответствующие (органы) дадут оценку всем действиям», – прокомментировал сообщение и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Беспалый подчеркнул, что все спасательные силы находятся в полной готовности и ждут улучшения погоды.

Позже стало известно, что сотрудники поисково-спасательного отряда на водных объектах извлекли  из моря тела двух спортсменок, которые накануне погибли во время шторма в бухте Омега.



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