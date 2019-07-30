Более 600 танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа получили практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В течение месяца экипажи сдали зачеты по допуску к вождению под водой, прошли легководолазную подготовку, отработали вопросы спасения экипажа из затопленного танка, а также эвакуацию личного состава с помощью изолирующих противогазов ИП-5, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических занятий танкисты оборудовали боевые машины специальными воздуховодами, после чего механики-водители преодолели водную преграду шириной более 100 и глубиной до 5 м, ориентируясь по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

В свою очередь, танковые экипажи выполнили погружение на специально оборудованном вододроме, преодолели водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема с погружением на глубину до 5 метров.

Под водой военнослужащие выполняют перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

Занятия по подводному вождению танков продлятся на полигоне до конца августа.