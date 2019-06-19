Три артиллерийских катера Каспийской флотилии проекта 1204 «Шмель», принимавшие участие в Главном военно-морском параде, начали длительный переход из Санкт-Петербурга в Астрахань.

Уже не первый год артиллерийские катера Каспийской флотилии принимают участие в параде, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Всего экипажу предстоит преодолеть по внутренним водным путям России из Санкт-Петербурга в Астрахань около 2 тысяч километров через Рыбинское водохранилище и Волго-Донской канал.

Дата ожидаемого прибытия катеров – участников Главного военно-морского парада намечена на 16 августа, в общей сложности переход занимает около 20 суток.

Катера проекта 1204 «Шмель» предназначены для несения патрульной службы и уничтожения вспомогательных судов и боевых кораблей условного противника, а также для поддержки морской пехоты и сухопутных войск пулемётным огнём.