ЮВО: На Черноморском флоте экипажи кораблей провели учения по борьбе за живучесть
|20:00 05.08.2019
|Крым
В пунктах базирования кораблей Черноморского флота страны-агрессора проведены учения по борьбе за живучесть корабля.
Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля при возникновении различных аварийных ситуаций в условиях как морского боя, так и при повседневном выполнении поставленных задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Учение корабельных аварийно-спасательных партий проведено на специальных учебно-тренировочных комплексах в оккупированном Севастополе и Новороссийске. В данном учебном комплексе сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок отрабатывать навыки по спасению корабля.
В ходе проведённых учений моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.
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