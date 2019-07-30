В пунктах базирования кораблей Черноморского флота страны-агрессора проведены учения по борьбе за живучесть корабля.

Тренировки направлены на способность экипажа обеспечить живучесть корабля при возникновении различных аварийных ситуаций в условиях как морского боя, так и при повседневном выполнении поставленных задач, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Учение корабельных аварийно-спасательных партий проведено на специальных учебно-тренировочных комплексах в оккупированном Севастополе и Новороссийске. В данном учебном комплексе сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволяет экипажам кораблей в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок отрабатывать навыки по спасению корабля.

В ходе проведённых учений моряки отработали задачи по локализации и тушению пожара в корабельных помещениях, а также по ликвидации пробоин в корпусе корабля и устранению поступления забортной воды.