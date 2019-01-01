ЮВО: Оккупанты сформировали экипаж для нового патрульного корабля Черноморского флота

19:40 05.08.2019   Крым

На Черноморском флоте страны-агрессора полностью завершено формирование экипажа новейшего патрульного корабля «Павел Державин».

Экипаж третьего патрульного корабля проекта 22160 укомплектован исключительно военнослужащими по контракту. В настоящее время моряки убыли в Санкт-Петербург для прохождения подготовительных курсов, пишет пресс-служба Минобороны России.

После их завершения личный состав разместится на корабле, где начнёт обучение непосредственно у специалистов завода с целью освоения современных комплексов вооружения, механизмов и корабельных систем. Затем совместно со специалистами завода, так называемой сдаточной командой, экипаж будет готовить корабль для проведения всех этапов государственных испытаний перед приёмом в состав Черноморского флота.

Патрульный корабль «Павел Державин» является третьим кораблём проекта 22160, а также первым, строящимся на Керченском судостроительном заводе «Залив» в Крыму. Спущен на воду в феврале 2019 года. Головной и первый серийный патрульные корабли «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» уже выполняют задачи в составе Черноморского флота оккупантов.



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