Первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" по бывшим античным городам протяженностью более 350 км связал аннексированный Крымский полуостров с Краснодарским краем.

Об этом сообщили в пресс-службе "Министерства курортов и туризма" оккупированного Крыма, передает ТАСС.

"Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора". Его продолжительность - пять-восемь дней, и пролегает он по некогда античным полисам. Протяженность маршрута - 200 морских миль, что составляет около 360 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут пролегает по ранее античным городам, а ныне современным курортам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический).

Маршрут был разработан по результатам проведения парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства", открывшей курортный сезон в 2019 году на Юге России. Организаторы маршрута подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур, места стоянок - порты и марины, а также их координаты, контакты и каналы связи всех служб и спасателей; ближайшие гостиницы и рестораны. Морское путешествие включает в себя ночные переходы и проход под мостом через Керченский пролив.

Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, оккупированных Россией Крыму и Севастополе, в него включены 30 площадок показа в 10 городах четырех "регионов Юга России". Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.

Первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.