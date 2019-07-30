Оккупированный Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут
|19:20 05.08.2019
|Крым
Первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" по бывшим античным городам протяженностью более 350 км связал аннексированный Крымский полуостров с Краснодарским краем.
Об этом сообщили в пресс-службе "Министерства курортов и туризма" оккупированного Крыма, передает ТАСС.
"Крым и Кубань соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора". Его продолжительность - пять-восемь дней, и пролегает он по некогда античным полисам. Протяженность маршрута - 200 морских миль, что составляет около 360 км", - говорится в сообщении.
Отмечается, что маршрут пролегает по ранее античным городам, а ныне современным курортам - Геленджик (Торик), Анапа (Горгиппия), Керчь (Пантикапей - столица Боспорского царства), Ялта, Балаклава, Севастополь (Херсонес-Таврический).
Маршрут был разработан по результатам проведения парусной регаты "Золотое кольцо Боспорского царства", открывшей курортный сезон в 2019 году на Юге России. Организаторы маршрута подготовили всю необходимую информацию: где зафрахтовать яхту или заказать тур, места стоянок - порты и марины, а также их координаты, контакты и каналы связи всех служб и спасателей; ближайшие гостиницы и рестораны. Морское путешествие включает в себя ночные переходы и проход под мостом через Керченский пролив.
Маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. Он стал новым брендом, который объединяет туристические объекты античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, оккупированных Россией Крыму и Севастополе, в него включены 30 площадок показа в 10 городах четырех "регионов Юга России". Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные объекты винного туризма, тематические шоу.
Первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.
Ще на цю тему:
Россия в судебной осаде. Сможет ли «Нафтогаз» получить компенсацию за потерянные в аннексированном Крыму активы
Помпео висловив позицію США: Крим має бути повернуто Україні
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру ще одному учаснику так званої "самооборони Криму"
На покупку крымских солнечных электростанций (СЭС) претендует украинский бизнесмен Сергей Курченко
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за аннексированного Крыма
Подальше утримування українських моряків шкодитиме інтересам російської влади - адвокат
Росія звільнить українських моряків до жовтня, - адвокат