Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
|19:00 05.08.2019
|Болгария
Российские инспекторы с 5 по 9 августа выполнят наблюдательный полет над территорией Болгарии.
Полеты будет выполняться с аэродрома Бургас на российском самолете Ан-30Б, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, передает Интерфакс.
"Российский самолёт наблюдения выполнит полёт по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а болгарские специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором", - отметил он.
Издание сообщает, что военные инспекторы из Финляндии и Турции выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
"С 5 по 9 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и Финляндии с аэродрома Кубинка выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на турецком самолёте наблюдения СН-235", - сказал Рыжков, слова которого приводит официальная газета Минобороны "Красная Звезда".
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
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