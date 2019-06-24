Повернення РФ до ПАРЄ треба переглянути після подій у Москві - глава британської делегації

18:40 05.08.2019   Россия

Глава британської делегації в ПАРЄ Роджер Гейл закликав переглянути повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку із масовими затриманнями та побиттями демонстрантів у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву депутата-консерватора виклав у своєму Facebook постійний представник Великої Британії у Раді Європи Крістофер Івон.

"Лише кілька тижнів тому ПАРЄ проголосувала, щоб відновити права Федерації, і вже зрозуміло, що Росія не має наміру виконувати свої зобов'язання і підкорятися стандартам ПАРЄ. Я сподіваюся, що Комітет міністрів розгляне це питання у вересні і нам потрібно буде повернутися до нього, коли ПАРЄ збереться на свою фінальну пленарну сесію на початку жовтня. Картини, які ми спостерігали (у Москві - ред.), є неприпустимими й нечуваними", - підкреслив він.

"Телевізійні сюжети показують, що методи, які використовуються для "підтримання порядку" під час передвиборчого етапу виборів до Московської міської думи, є зовсім не пропорційними до будь-якої загрози для громадського порядку. Жорстокість, з якою кийки використовуються чоловіками, які можуть не бути звичайними офіцерами поліції, однозначно вкрай неприпустима у будь-якому цивілізованому суспільстві", - сказав Гейл.

"Російська Федерація порушує Конвенцію про права людини, і реакція на мирні демонстрації чітко показує, чому переважна більшість членів делегації парламенту Великої Британії, з усіх партій, продовжила чинити опір відновленню прав російській делегації та підтримала збереження санкцій до такого часу, як Російська Федерація матиме намір і буде здатною дотримуватися положень Конвенції", - каже Гейл.

Черговая акція з вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму пройшла у Москві 3 серпня. Затримали понад тисячу демонстрантів.

Нагадаємо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.



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