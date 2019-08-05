В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации
|18:20 05.08.2019
|Россия
В Минеральных Водах из-за разгерметизации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».
Об єтом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, пишет ghall.com.
Лайнер следовал из Элисты в Сочи.
Информацию подтверждает источник Life. Он уточнил, что разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Экипаж доложил диспетчерам о нештатной ситуации, после чего было принято решение осуществить экстренную посадку, указывают источники.
Самолет сел благополучно. По данным источников, на борту находились более 80 человек.
В аэропорту Минеральных Вод подтвердили агентству посадку лайнера. «Да, этот борт действительно приземлился у нас», — сказал представитель аэропорта. В конце июля Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сел в Самаре из-за неисправности двигателя. Он летел из Краснодара в Тюмень. В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал, за ними отправили дополнительный борт.
Куйбышевская транспортная прокуратура позднее уточнила, что в двигателе во время полета была зафиксирована вибрация.
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