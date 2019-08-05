В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации

18:20 05.08.2019   Россия

В Минеральных Водах из-за разгерметизации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

Об єтом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, пишет ghall.com

Лайнер следовал из Элисты в Сочи. 

Информацию подтверждает источник Life. Он уточнил, что разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Экипаж доложил диспетчерам о нештатной ситуации, после чего было принято решение осуществить экстренную посадку, указывают источники. 

Самолет сел благополучно. По данным источников, на борту находились более 80 человек. 

В аэропорту Минеральных Вод подтвердили агентству посадку лайнера. «Да, этот борт действительно приземлился у нас», — сказал представитель аэропорта. В конце июля Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сел в Самаре из-за неисправности двигателя. Он летел из Краснодара в Тюмень. В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал, за ними отправили дополнительный борт. 

Куйбышевская транспортная прокуратура позднее уточнила, что в двигателе во время полета была зафиксирована вибрация.



Ще на цю тему:

08:39 23.07.2019
Російський літак змусив ВПС Південної Кореї використати зброю
07:50 22.07.2019
В аэропортах Москвы без объяснения причин отменили и задержали более 30 рейсов
12:34 18.06.2019
Истребители РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
08:48 14.06.2019
У Су-30 сработал тормозной парашют во время показательного полета над оккупированным Севастополем / Видео
15:42 07.06.2019
Российский эсминец чуть не столкнулся с крейсером США в Филиппинском море
17:01 20.05.2019
"Наглядная демонстрация разрухи и крест на отечественном самолетостроении" - эксперт о последствия катастрофы "Суперджета"
14:41 19.04.2019
Новый российский самолет потерпел неудачу при первом полете
08:47 14.01.2019
Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя через час после взлета
14:37 02.11.2018
Самолет Air France вынужденно вернулся в Париж из-за запрета на вход в воздушное пространство России
12:31 22.10.2018
В Азовском море нашли фрагменты тел летчиков упавшего самолета Л-39
15:44 08.10.2018
В московском аэропорту столкнулись самолеты двух авиакомпаний находящихся под санкциями / Фото
14:47 24.05.2018
Рейс MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом ВС РФ - следователи
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
19:10 05.08.2019
ЮВО: Железнодорожные войска провели учение по восстановлению железной дороги
18:40 05.08.2019
Повернення РФ до ПАРЄ треба переглянути після подій у Москві - глава британської делегації
18:20 05.08.2019
В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 05.08.2019
В Феодосии при попустительстве оккупантов арендаторы уничтожают пляж / Фото
20:40 05.08.2019
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
20:00 05.08.2019
ЮВО: На Черноморском флоте экипажи кораблей провели учения по борьбе за живучесть
19:40 05.08.2019
ЮВО: Оккупанты сформировали экипаж для нового патрульного корабля Черноморского флота
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд