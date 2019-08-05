В Минеральных Водах из-за разгерметизации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут».

Об єтом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, пишет ghall.com.

Лайнер следовал из Элисты в Сочи.

Информацию подтверждает источник Life. Он уточнил, что разгерметизация произошла на высоте около 900 м. Экипаж доложил диспетчерам о нештатной ситуации, после чего было принято решение осуществить экстренную посадку, указывают источники.

Самолет сел благополучно. По данным источников, на борту находились более 80 человек.

В аэропорту Минеральных Вод подтвердили агентству посадку лайнера. «Да, этот борт действительно приземлился у нас», — сказал представитель аэропорта. В конце июля Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сел в Самаре из-за неисправности двигателя. Он летел из Краснодара в Тюмень. В результате аварийной посадки никто из пассажиров не пострадал, за ними отправили дополнительный борт.

Куйбышевская транспортная прокуратура позднее уточнила, что в двигателе во время полета была зафиксирована вибрация.