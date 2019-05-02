7-8 серпня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці.

У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори Глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Крім того, у Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.