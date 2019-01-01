Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
|18:00 05.08.2019
|Румыния
Курсанти Національного університету "Одеська морська академія" три місяці були на стажуванні на навчальному кораблі ВМС Румунії.
Про це повідомляє у фейсбуці генконсульство України в Стамбулі, пише Цензор.НЕТ.
В порт турецького міста зайшов навчальний корабель Військово-морських сил Румунії MIRCEA, на якому в рамках співпраці України з країнами НАТО три місяці проходили навчальний курс два курсанти Національного університету "Одеська морська академія" - старшина 2-ї статті Роман Буяр і старшина 2-ї статті Михайло Бричкар.
Зазначається, що на стамбульському березі українських моряків зустрічав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман із дружиною.
На кораблі від України стажування проходили два кадети, але українців на борту було троє. "Третій - Мартін Федорчук, кадет із Португалії, з яким одеські курсанти потоваришували і який дуже пишається тим, що народився в Україні", - йдеться в повідомленні.
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