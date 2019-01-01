Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото

18:00 05.08.2019   Румыния

Курсанти Національного університету "Одеська морська академія" три місяці були на стажуванні на навчальному кораблі ВМС Румунії.

Про це повідомляє у фейсбуці генконсульство України в Стамбулі, пише Цензор.НЕТ.

В порт турецького міста зайшов навчальний корабель Військово-морських сил Румунії MIRCEA, на якому в рамках співпраці України з країнами НАТО три місяці проходили навчальний курс два курсанти Національного університету "Одеська морська академія" - старшина 2-ї статті Роман Буяр і старшина 2-ї статті Михайло Бричкар.

Зазначається, що на стамбульському березі українських моряків зустрічав генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман із дружиною.

На кораблі від України стажування проходили два кадети, але українців на борту було троє. "Третій - Мартін Федорчук, кадет із Португалії, з яким одеські курсанти потоваришували і який дуже пишається тим, що народився в Україні", - йдеться в повідомленні.



Ще на цю тему:

10:01 08.05.2019
Українські курсанти проходять стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії
15:59 14.01.2019
Румунія призупинила закупівлю нових корветів
17:30 22.10.2018
Румынский флот выберет проект многоцелевого корвета из трех вариантов / Фото
17:19 12.02.2018
Румыния закупит три новые подводные лодки
08:02 08.02.2018
СМИ: В Румынии «потеряли» единственный подводный беспилотник, чтобы скрыть коррупцию
10:17 07.09.2017
Румыния и Болгария решили закупить новые корабли / Фото
21:12 25.04.2017
Немецкий ВМФ арендует у Румынии учебное судно / Фото
08:01 19.05.2016
Французский фрегат JEAN BART (D - 0615) прибыл в Черное море - фоторепортаж
12:46 13.04.2016
Румынские ВМС получили первый из трех новых буксиров / Фоторепортаж
08:15 18.01.2016
Румыния предлагает создать флотилию НАТО на Черном море
10:54 18.08.2015
Румыния закупит новые корабли в рамках модернизации ВМС
11:09 25.06.2013
Румыния планирует начать ремонт своей единственной подводной лодки
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
17:50 05.08.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началось совместное учение авиации и войск ПВО
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:00 05.08.2019
Россия выполнит наблюдательный полет над Болгарией
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимает участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
20:20 05.08.2019
ЮВО: Три артиллерийских катера совершают переход из Санкт-Петербурга в Астрахань
19:10 05.08.2019
ЮВО: Железнодорожные войска провели учение по восстановлению железной дороги
18:40 05.08.2019
Повернення РФ до ПАРЄ треба переглянути після подій у Москві - глава британської делегації
18:20 05.08.2019
В России экстренно сел очередной самолет Sukhoi Superjet из-за разгерметизации
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:00 05.08.2019
Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії / Фото
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 05.08.2019
В Феодосии при попустительстве оккупантов арендаторы уничтожают пляж / Фото
20:40 05.08.2019
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
20:00 05.08.2019
ЮВО: На Черноморском флоте экипажи кораблей провели учения по борьбе за живучесть
19:40 05.08.2019
ЮВО: Оккупанты сформировали экипаж для нового патрульного корабля Черноморского флота
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд