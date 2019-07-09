Міністерство закордонних справ Росії звинуватило США і Німеччину у втручанні у внутрішні справи країни.

Про це в ефірі телеканалу "Росія-1" заявила офіційний представник відомства Марія Захарова, передає Укрінформ.

За словами Захарової, дипломатичні працівники та державні ЗМІ порушили правила у зв'язку з освітленням несанкціонованих акцій в Москві. У зв'язку з цим МЗС РФ направить офіційні звернення до американської та німецької стороні.

Вона зазначила, що американське посольство в Росії "найактивнішим чином" було залучено до несанкціонованих акцій, які пройшли 3 серпня в Москві.

"Я думаю, що керівництво США буде дуже здивоване тим, як їх дипломати втручаються в російські внутрішні справи", - зазначила Захарова.

Претензії до німецькій стороні пов'язані з публікацією телеканалом Deutsche Welle призову до москвичам виходити на акцію протесту.

Нагадаємо: в суботу, 3 серпня, в Москві пройшла чергова несанкціонована акція на підтримку опозиційних кандидатів, які не допущені на вибори в Мосміськдуму.

За даними порталу ОВС-Інфо, всього було затримано близько 1000 чоловік. П'ять чоловік були госпіталізовані. Повідомляється також про 50 затриманих підлітків.

Масові акції на підтримку незареєстрованих кандидатів на вибори в Мосміськдуму проходять в Москві з середини липня. Неузгоджена акція протесту, яка відбулася 27 липня, завершилася затриманням 1,4 тис. осіб.