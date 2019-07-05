Мінфін США повідомив про запровадження додаткових санкцій проти Росії

17:40 05.08.2019   Россия

Міністерство фінансів США повідомило про запровадження додаткових санкцій щодо Росії у рамках заходів, передбачених законом про контроль і знищення хімічної і біологічної зброї.

Як передає "Європейська правда", про це пише "Голос Америки".

Для запровадження санкцій в дію Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США видало окреме розпорядження, що стосується Росії. Розпорядження набере чинності 26 серпня 2019 року.

2 серпня на своєму сайті Держдепартамент США оголосив про запровадження другого пакету санкції щодо Росії через отруєння нервовим агентом на території Великої Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Санкції вступають в силу 19 серпня. Вони передбачають, що американські банки не зможуть брати участь у первинному продажу суверенного боргу, номінованого не в рублях, і надавати російському уряду кредити. Також США мають намір надалі перешкоджати наданню Росії фінансової або технічної допомоги з боку Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Санкції діятимуть щонайменше 12 місяців.

Перший пакет санкцій США проти Росії через отруєння Скрипалів набрав чинності в серпні 2018 року. Він передбачає заборону постачання продукції подвійного призначення.



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