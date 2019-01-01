Российский магнат Дмитрий Рыболовлев рассказал о "рае", в который он готов превратить греческий остров Скорпиос.

В частности, магнат и владелец острова в интервью журналу Cypriot Wealth Management отметил, что реконструкция территории Скорпиоса будет завершена в течение трех лет, и результатом станет создание первого супер-роскошного жилого комплекса в Греции, пишет сайт Русские Афины.

Основная идея заключается в создании инфраструктуры, не влияя на экологию острова с максимально возможным использованием его существующего ландшафта и несравненной красоты, пишет издание.

В инвестиционный план преображения острова включается строительство роскошного комплекса со СПА, ресторанами и пристанью для яхт; выставочных площадей; площадки для вертолетов; фермы, выращивание с/х культур и зоны отдыха.

«Цель нашей семьи - создать первый роскошный жилой комплекс в Греции, расположенный на частном острове и один из немногих в мире, а точнее, уникальный в Средиземноморье. В то же время все шаги по возрождению и восстановлению Скорпиоса рассчитываются очень тщательно, чтобы все было в полной гармонии с окружающей средой».