Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года

17:00 05.08.2019   Грузия

Гендиректор «Консорциума развития Анаклии» Леван Ахвледиани, говоря по поводу сроков строительства Анаклийского порта, утверждает, что если строительство порта начнется согласно графику в январе будущего года, что первое судно порт сможет принять уже в октябре 2021 года. 

По его же словам, полностью первая фаза строительства порта, как об этом заявлено министерством, завершится в мае 2022 года, пишет Бизнес.Грузия.

Леван Ахвледиани подчеркнул, что начало строительства порта зависит от завершения переговоров.

«В связи со сроками проекта мы уже изменили месседжбокс. Начало строительства порта зависит от завершения переговоров. Если переговоры не завершатся успешно, строительство не удастся начать. В соответствии с нынешним переносом на 6 месяцев наш генеральный контрактор представил график, который предполагает начать строительные работы в январе. Если мы этого достигнем, прием первого судна в порту Анаклия произойдет в октябре 2021 года. Полностью же первая фаза порта, как об этом заявлено министерством, завершится в мае 2022 году. Так что, мы не отклонялись от графика, сейчас главное, чтобы переговоры завершились своевременно», - заявляет Леван Ахвледиани.

По его словам, переговоры с правительством продолжаться вместе с новым наблюдательным советом и новым спонсором. 



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