В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ

16:40 05.08.2019   Крым

Захваченный оккупантами Керченский завод "Залив" может получить заказ на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60 от ФГУП "Атомфлот", входящего в "Росатом". 

Об этом со ссылкой на источники "Коммерсанта" в госкорпорации сообщает РИА Новости.

Возможно, что конкурс на строительство плавучего дока "Атомфлот" объявит в августе. 

По словам одного из источников, требуется привести в соответствие срок окончания работ с завершением строительства ледоколов (2021 и 2022 годы для первого и второго серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал"). В настоящий момент атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе "Атомфлота" в Мурманске и в арендуемом доке в центре города, но они достаточно малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире. 

По данным издания, док входит в программу "Росатома" по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива. 

В конце 2018 года общая стоимость программы оценивалась в 136 млрд руб, из которых 45 млрд руб должно выделить государство, остальные средства — "Росатом". По оценке источников, на строительство дока выделят около 8,5 млрд руб. 

"Атомфлот" обсуждал строительство дока с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной "Звездой" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка), керченским "Заливом" (подконтролен "Ак Барс") и зарубежными верфями в Китае, Хорватии и Турции.

Основным претендентом на получение заказа в отрасли считают "Залив". На верфи изданию сообщили, что производственный и технический потенциал "Залива" "позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности": на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков, восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям. 

В ОСК заявили, что пока оценивают свои возможности и решение об участии в конкурсе не принято. "Звезда" на запрос издания не ответила. 

"Атомфлот" рассматривал разные варианты, в том числе строительство объекта с учетом будущего сверхмощного ледокола "Лидер" (на 120 МВт). Однако, по словам источников "Коммерсанта", док построят именно под ЛК-60. Строительство сухого дока большего размера под "Лидер" или использование модернизированного дока на 35-м судоремонтном заводе может быть рассмотрено в дальнейшем. 



Ще на цю тему:

14:20 05.08.2019
Судостроительный завод в оккупированном Крыму рассчитывает на греческие контракты
20:00 30.07.2019
ГТЛК хочет закупить пять пассажирских судов для оккупированного Крыма
17:36 23.07.2019
Аннексированные крымские судзаводы готовы построить скоростные катера для туристической отрасли Греции
11:00 22.07.2019
Оккупанты на захваченных заводах собрались строить скоростные катера для Греции
16:20 25.06.2019
"Кометы" для Крыма будет строить захваченный оккупантами судостроительный завод "Море"
13:30 21.06.2019
Верфи оккупированного Крыма опять обещают "нагрузить" гособоронзаказом
20:13 01.04.2019
Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ
11:41 21.03.2019
Оккупанты хотят построить на "отжатом" предприятии морское судно-беспилотник
17:41 15.03.2019
Фрегат ЧФ РФ спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе"
11:01 06.03.2019
13-й судоремонтный завод в аннексированном Севастополе завершил средний ремонт морского тральщика ЧФ РФ
16:41 04.03.2019
Источник сообщил о гибели члена экипажа фрегата, ремонтируемого в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе
12:21 04.03.2019
Оккупанты заявляют о начале второго этапа модернизации феодосийского завода "Море"
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:00 01.08.2019
У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимают участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
17:40 05.08.2019
Мінфін США повідомив про запровадження додаткових санкцій проти Росії
17:30 05.08.2019
ЮВО: Экипажи штурмовиков учатся скрытно перемещаться на предельно малых высотах
16:00 05.08.2019
Расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15%
15:42 05.08.2019
В России горит территория воинской части, начались взрывы боеприпасов / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 05.08.2019
В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
16:20 05.08.2019
Сучасне Широкине – селище привид на Азовському морі / Фото
16:10 05.08.2019
РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%
15:40 05.08.2019
Український Ан-178 готують до випробувань без російських деталей / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд