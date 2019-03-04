В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
|16:40 05.08.2019
|Крым
Захваченный оккупантами Керченский завод "Залив" может получить заказ на строительство плавучего дока для обслуживания атомных ледоколов ЛК-60 от ФГУП "Атомфлот", входящего в "Росатом".
Об этом со ссылкой на источники "Коммерсанта" в госкорпорации сообщает РИА Новости.
Возможно, что конкурс на строительство плавучего дока "Атомфлот" объявит в августе.
По словам одного из источников, требуется привести в соответствие срок окончания работ с завершением строительства ледоколов (2021 и 2022 годы для первого и второго серийных ледоколов "Сибирь" и "Урал"). В настоящий момент атомные ледоколы проходят докование в собственном доке на базе "Атомфлота" в Мурманске и в арендуемом доке в центре города, но они достаточно малы для ЛК-60, которые должны стать самыми крупными ледоколами в мире.
По данным издания, док входит в программу "Росатома" по строительству четвертого и пятого атомных ледоколов ЛК-60, а также судна для перегрузки ядерного топлива.
В конце 2018 года общая стоимость программы оценивалась в 136 млрд руб, из которых 45 млрд руб должно выделить государство, остальные средства — "Росатом". По оценке источников, на строительство дока выделят около 8,5 млрд руб.
"Атомфлот" обсуждал строительство дока с входящим в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтзаводом, дальневосточной "Звездой" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка), керченским "Заливом" (подконтролен "Ак Барс") и зарубежными верфями в Китае, Хорватии и Турции.
Основным претендентом на получение заказа в отрасли считают "Залив". На верфи изданию сообщили, что производственный и технический потенциал "Залива" "позволяет предприятию позиционировать себя как исполнителя заказа любой сложности": на верфи после более чем двадцатилетнего перерыва возобновлено строительство полнокомплектных судов, для чего проведена модернизация производственных цехов и участков, восстановлена работа ряда подразделений по достроечным направлениям.
В ОСК заявили, что пока оценивают свои возможности и решение об участии в конкурсе не принято. "Звезда" на запрос издания не ответила.
"Атомфлот" рассматривал разные варианты, в том числе строительство объекта с учетом будущего сверхмощного ледокола "Лидер" (на 120 МВт). Однако, по словам источников "Коммерсанта", док построят именно под ЛК-60. Строительство сухого дока большего размера под "Лидер" или использование модернизированного дока на 35-м судоремонтном заводе может быть рассмотрено в дальнейшем.
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