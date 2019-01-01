Траты россиян на отдых внутри страны за год увеличились на 10–15% по сравнению с показателями предыдущего года.

Об этом «Известиям» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«В среднем расходы на отпуск одного человека составляют 46 тыс рублей. По данным Росстата, за весь прошлый год организованные туристы потратили на путешествия по стране почти 60 млрд рублей — это на 14% больше, чем в 2017-м. При этом средняя стоимость тура на отечественных курортах вдвое ниже, чем на турецких, которые сохраняют первое место по популярности у россиян», – пишет издание.

По словам Барзыкина, в 2018 году средние затраты на одного человека составляли 43 тыс рублей. Он полагает, что рост расходов связан и с ростом цен, и с более высокими запросами туристов. По его данным, по итогам семи месяцев 2019 года самыми популярными направлениями для отдыха стали Краснодарский край и Крым, но Москва и Санкт-Петербург тоже сохраняют сильные позиции. Барзыкин также подчеркнул, что активное развитие получили новые направления для отдыха: гастрономический, спортивный, экстремальный туризм. Набирает популярность и интегрированный отпуск — когда люди едут в командировку, а потом остаются на несколько дней в том же городе.

Руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева рассказала, что в компании также фиксируют увеличение трат россиян на отпуск. В «Интуристе» это связывают с подорожанием авиаперевозок и ростом НДС до 20%. Домостроева добавила, что в секторе организованного туризма у компаний, работающих на внутренних направлениях, лидирует Сочи — на город приходится более 55% всех бронирований пляжных туров на Черноморском побережье.

Самым популярным внутренним направлением в 2018 году оказался Санкт-Петербург, его в прошлом году посетило 438,6 тыс организованных туристов. На втором месте — Москва (320,3 тыс), затем идут Краснодарский край (227 тыс), республика Крым (128,3 тыс) и Татарстан (120,2 тыс). В десятку сильнейших вошли Московская (109,8 тыс), Нижегородская (105 тыс), Свердловская (102,8 тыс) области, а также Ставропольский (96,4 тыс) и Пермский (92,6 тыс) края.