В рамках програми імпортозаміщення до випробувань готується дослідний екземпляр близькомагістрального транспортного турбореактивного літака Ан-178.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

У випробувальному центрі на Державному підприємстві “Антонов” зараз завершуються підготовчі роботи на фюзеляжі літака.

На ньому вже розміщено близько 10 тисяч спеціальних датчиків – тензорезисторів. Завдяки ним під час статичних навантажень на корпус літака вдається вимірювати механічні деформації які відбуваються під час випробувань.

Всі датчики підключені до єдиної автоматизованої системи управління, яка виводить електрону інформацію з датчиків на літаку до комп’ютерів випробувачів. Які відповідно до програми випробувань задають необхідні навантаження та слідкують як їх витримує корпус.

Ця лабораторія підтверджує, що: правильно спроектована конструкція літака; правильно підібрані матеріали для літака; правильно обрана технологія виготовлення, правильно відбулось збирання літака.

Ан-178 — український близькомагістральний транспортний турбореактивний літак, розроблений ДП «Антонов» на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Це середній транспортний літак вантажопідйомністю 15-18 тонн, (два стандартних морських контейнери).

Його швидкість становить 825 км/год, висота польоту — 12 км, дальність польоту — 5,5 тис. км. Літак може сідати і злітати з будь-яких аеродромів, у тому числі з ґрунтовим покриттям, що робить його придатним і для оборони. За приблизними оцінками фахівців, вартість літака, залежно від модифікації, складатиме від $ 25 — 40 млн

Також на ДП “Антонов” тривають роботи з імпортозаміщення російських комплектуючих на пасажирському літаку Ан-158 та до кінця 2019-го року перший літак має бути скомплектований із західною авіонікою та обладнання.



Датчики – тензорезистори на фюзеляжі Ан-178 Скріншот: 5 канал