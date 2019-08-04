Тривожний прогноз: Росія готує нову підлість проти України в море

15:20 05.08.2019   Крым

Блокуючи ділянки в Чорному морі, Росія, порушуючи договір із морського права, планує проголосити своєю певну його акваторію.

Таку думку висловив "Апострофу" російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер.

"У Росії кажуть, що так, реально (блокування Чорного моря, - Апостроф). Після навчань "Кавказ-2016", фокус яких не був на Кавказі зовсім, а в Криму, генерал Валерій Герасимов сказав: у нас є в Криму комплекси, які можуть вражати кораблі НАТО, ще коли вони проходять через Босфор. Ракети "Онікс" і "Бастіон" в Криму - у них дальність 800 км. Начебто Росія все перекриває - для цього і Крим брали, щоб контролювати Чорне море", - розповів експерт.
 
За його словами, боротися із російською агресією за допомогою військової сили ніхто не буде.

"Росія перекрила Керченську протоку. Це порушує міжнародні договори і конвенції. Але ніхто не збирається примушувати Кремль військовою силою. Якби спробували, могла б бути війна, але цього ніхто не хоче. Кому це треба - воювати з ядерною країною. Хіба що - приймати санкції, які завдали Росії істотної шкоди", - переконаний Фельгенгауер.

Він також висловив думку, що незабаром Росія може повністю блокувати Чорне море.

"Росія оголосила Азовське і Охотське моря внутрішніми водами. Начебто була заява, що оголосять Арктику внутрішніми водами. Можливо, і в Чорному морі буде просування, Росія проголосить свою певну акваторію, хоча це порушує договір з морського права.

Так само діють деякі дрібні латиноамериканські країни. Тут питання - не хто що сказав, а у кого скільки сили. Ні міжнародної поліції, яка може карати за порушення міжнародного договору. Є трибунал, створений в 1972 році, який виніс рішення, що Росія була неправа і повинна відпустити українських моряків. Але неможливо змусити Росію що-небудь зробити. Проблема будь-якого міжнародного договору в тому, що суверенна держава дотримується його, якщо воно цього хоче. І є інша держава, яка може його до цього примусити. Але немає міжнародних механізмів, які можуть реально змусити. Державу не можна заарештувати, посадити в тюрму", - підсумував військовий експерт.



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