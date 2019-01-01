Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра

15:00 05.08.2019   Средиземноморский регион

Российские нефтяные компании могут начать совместные с Турцией геологоразведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья. 

Об этом министр энергетики РФ Александр Новак рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии заседания российско-турецкой межправкомиссии, пишет ТАСС.

"У российских компаний в Средиземном море есть успешно реализуемые энергетические проекты. Например, "Роснефть" ведет работу на Зохре (месторождение газа в Египте - прим.ТАСС). Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье", - сказал он.

На шельфе Восточного Средиземноморья с 2009 года стали обнаруживать крупные нефтегазовые месторождения, в основном газа. Многие из них являются предметом территориальных споров, в том числе Турции, Греции, Кипра, Израиля, Ливана и Египта. В 2009 году израильтяне нашли газовое месторождение "Тамар", годом позже - "Левиафан", а затем в особой экономической зоне Кипра была открыта "Афродита". В 2015 году было найдено крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море - Зохр на шельфе Египта. Его площадь составляет 231 кв. км, а геологические запасы превышают 850 млрд кубометров. "Роснефть" в октябре 2017 года приобрела у итальянской Eni S.p.A. 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A. (60%) и британской BP (10%).

Как сообщалось, ранее Евросоюз ввел санкции в ответ на бурение, которое Турция проводит в Восточном Средиземноморье. В частности, Европейский совет по международным отношениям принял решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также заседания диалога на высоком уровне между ЕС и Турцией. Буровые и разведочные работы осуществляются Турцией на своем континентальном шельфе, а также в районах, на которые Турецкая Республика Северного Кипра выдала лицензию турецкой компании Turkish Petroleum.



Ще на цю тему:

16:33 01.10.2018
Российский Газпром завершил продажу своего турецкого актива Bosphorus Gaz
09:41 01.03.2018
Поставки газа в Турцию по «Голубому потоку» в 2017 году выросли до 15,8 млрд куб. метров
18:04 18.12.2017
«Газпром» поставил рекорд по экспорту газа в Турцию
12:31 22.11.2017
Турция и Россия укрепляют энергосотрудничество
13:46 14.11.2017
«Газпром» с начала года увеличил поставки в Турцию на 22%
13:35 03.10.2017
Россия увеличила поставки газа в Турцию
14:56 19.09.2017
«Газпром» увеличил поставки газа в Турцию почти на 23% с начала года
12:05 08.09.2017
«Газпром» продолжает досудебные переговоры с турецкой Botas о ценах на газ
11:49 21.08.2017
Россия обеспечивает более 50% потребностей Турции в природном газе и 19% - в нефти
11:31 17.08.2017
«Газпром» с начала года увеличил поставки газа в Турцию на 22,4%
08:23 15.08.2017
СМИ: «Лукойл» выделил около $1 млрд инвестиций для расширения доли на турецком рынке
09:27 19.07.2017
«Газпром» с начала года увеличил экспорт газа в Турцию на 22%
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:20 01.08.2019
Азербайджан с 1 сентября отменяет визы для граждан Турции
14:40 01.08.2019
В мае поток туристов из Азербайджана в Турцию сократился
10:40 01.08.2019
Российские военные корабли прибыли в Баку / Видео
13:42 31.07.2019
Конкурс «Кубок моря» пройдет в Баку с 3 по 17 августа
Всі новини країни
Армения Армения
09:00 05.08.2019
ЮВО: В Армении минометчики применили методы скоростной стрельбы в горных условиях
20:00 01.08.2019
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении ищут ДРГ в горах Северной Осетии
19:50 01.08.2019
В Армении автотаможню перенесут из Еревана в Гюмри и создадут новую структуру
16:44 31.07.2019
В горах Армении специалисты подразделений РХБ защиты ЮВО выполняют задачи по разведке труднопроходимых участков местности
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:28 02.08.2019
Аэропорт Софии передадут в концессию на 35 лет
14:20 01.08.2019
На Северном Черноморье Болгарии в сфере туризма работают более 2500 иностранцев
12:50 01.08.2019
Болгарія та Румунія – лідери по молодому материнству в ЄС
11:00 01.08.2019
У Болгарії через АЧС знищать 40 тис. свиней
Всі новини країни
Греция Греция
17:20 05.08.2019
Российский магнат обещает построить "рай" на греческом острове
11:40 05.08.2019
Греция принимают участие в Армейских международных играх в Армении
10:39 31.07.2019
Греція: нова влада почала знижувати податки
21:00 30.07.2019
Після сутичок в Салоніках грецька поліція затримала 61 нелегального мігранта
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:00 05.08.2019
Первое судно строящийся порт Анаклия примет в октябре 2021 года
14:10 05.08.2019
Грузія: кількість туристів із Росії після заборони польотів впала на 14%
13:07 02.08.2019
В ЕС ожидают прозрачного рассмотрения дела против соучредителей грузинского банка
10:20 01.08.2019
Грузія представить на здобуття премії "Оскар" фільм про війну з Росією
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:30 05.08.2019
У Молдові порушили справу щодо узурпації державної влади
11:24 02.08.2019
Парламент Молдовы проголосовал за отмену смешанной избирательной системы
17:30 01.08.2019
Прем'єр Молдови обговорить у Москві придністровське питання і зону вільної торгівлі з РФ
13:00 01.08.2019
У Молдові запровадили мораторій на надання громадянства за інвестиції
Всі новини країни
Россия Россия
17:40 05.08.2019
Мінфін США повідомив про запровадження додаткових санкцій проти Росії
17:30 05.08.2019
ЮВО: Экипажи штурмовиков учатся скрытно перемещаться на предельно малых высотах
16:00 05.08.2019
Расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15%
15:42 05.08.2019
В России горит территория воинской части, начались взрывы боеприпасов / Видео
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:40 05.08.2019
У Румунії звільнили міністра освіти через коментар про вбивство підлітка
15:02 02.08.2019
Еврокомиссия выделит финансирование аэропорту в Германии и порту в Румынии
16:00 01.08.2019
Американские базы ПРО в Румынии учитываются в военном планировании России
20:20 30.07.2019
Глава МВС Румунії подав у відставку через шість днів після призначення
Всі новини країни
Турция Турция
15:00 05.08.2019
Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
08:20 05.08.2019
Турция начнет операцию на востоке Сирии
07:50 05.08.2019
Іран заявив про затримання ще одного танкера в Перській затоці
17:22 02.08.2019
В Турцию отправлены первые маневровые тепловозы EffiShunter чешского производства
Всі новини країни
Украина Украина
16:40 05.08.2019
В оккупированном Крыму решили построить плавучий док для атомных ледоколов - СМИ
16:20 05.08.2019
Сучасне Широкине – селище привид на Азовському морі / Фото
16:10 05.08.2019
РНКБ выдал первый кредит предприятию в Краснодарском крае по льготной ставке 8,5%
15:40 05.08.2019
Український Ан-178 готують до випробувань без російських деталей / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд