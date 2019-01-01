Россия может присоединиться к Турции в проведении незаконной геологоразведки у берегов Кипра
|15:00 05.08.2019
|Средиземноморский регион
Российские нефтяные компании могут начать совместные с Турцией геологоразведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья.
Об этом министр энергетики РФ Александр Новак рассказал в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии заседания российско-турецкой межправкомиссии, пишет ТАСС.
"У российских компаний в Средиземном море есть успешно реализуемые энергетические проекты. Например, "Роснефть" ведет работу на Зохре (месторождение газа в Египте - прим.ТАСС). Если с коммерческой точки зрения эти проекты будут выгодны для всех сторон, то российские компании могут принять решение о сотрудничестве с Турцией в Восточном Средиземноморье", - сказал он.
На шельфе Восточного Средиземноморья с 2009 года стали обнаруживать крупные нефтегазовые месторождения, в основном газа. Многие из них являются предметом территориальных споров, в том числе Турции, Греции, Кипра, Израиля, Ливана и Египта. В 2009 году израильтяне нашли газовое месторождение "Тамар", годом позже - "Левиафан", а затем в особой экономической зоне Кипра была открыта "Афродита". В 2015 году было найдено крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море - Зохр на шельфе Египта. Его площадь составляет 231 кв. км, а геологические запасы превышают 850 млрд кубометров. "Роснефть" в октябре 2017 года приобрела у итальянской Eni S.p.A. 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения. Проект реализуется на условиях концессии совместно с итальянской Eni S.p.A. (60%) и британской BP (10%).
Как сообщалось, ранее Евросоюз ввел санкции в ответ на бурение, которое Турция проводит в Восточном Средиземноморье. В частности, Европейский совет по международным отношениям принял решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, а также заседания диалога на высоком уровне между ЕС и Турцией. Буровые и разведочные работы осуществляются Турцией на своем континентальном шельфе, а также в районах, на которые Турецкая Республика Северного Кипра выдала лицензию турецкой компании Turkish Petroleum.
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